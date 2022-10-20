На помощь пострадавшим в Ейске выделят 67 млн рублей
- © AP Photo
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Губернатор Краснодарского края подписал постановление «О выделении средств из краевого бюджета». В соответствии с ним из резервного фонда муниципалитету выделены средства на помощь пострадавшим — 67 млн рублей», — говорится в заявлении.
Уточняется, что более 26 млн рублей направят на выплату 1 млн рублей каждому члену семьи погибшего в равных долях, на единовременные пособия пострадавшим, из расчёта тяжёлый и средний вред по 400 тыс. рублей, лёгкий — по 200 тыс. рублей.
Оставшиеся средства выплатят другим пострадавшим, а также за утраченное имущество.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.