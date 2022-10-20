На помощь пострадавшим в Ейске выделят 67 млн рублей

На помощь жильцам пострадавшего при ЧП дома в Ейске выделят 67 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Губернатор Краснодарского края подписал постановление «О выделении средств из краевого бюджета». В соответствии с ним из резервного фонда муниципалитету выделены средства на помощь пострадавшим — 67 млн рублей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что более 26 млн рублей направят на выплату 1 млн рублей каждому члену семьи погибшего в равных долях, на единовременные пособия пострадавшим, из расчёта тяжёлый и средний вред по 400 тыс. рублей, лёгкий — по 200 тыс. рублей.

Оставшиеся средства выплатят другим пострадавшим, а также за утраченное имущество.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.