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На помощь пострадавшим в Ейске выделят 67 млн рублей

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На помощь жильцам пострадавшего при ЧП дома в Ейске выделят 67 млн рублей.
На помощь пострадавшим в Ейске выделят 67 млн рублей
  • © AP Photo

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Губернатор Краснодарского края подписал постановление «О выделении средств из краевого бюджета». В соответствии с ним из резервного фонда муниципалитету выделены средства на помощь пострадавшим — 67 млн рублей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что более 26 млн рублей направят на выплату 1 млн рублей каждому члену семьи погибшего в равных долях, на единовременные пособия пострадавшим, из расчёта тяжёлый и средний вред по 400 тыс. рублей, лёгкий — по 200 тыс. рублей.

Оставшиеся средства выплатят другим пострадавшим, а также за утраченное имущество.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

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