Губернатор Краснодарского края: повреждённый дом в Ейске восстановят к маю 2023 года

Основные восстановительные работы в доме в Ейске, где произошло крушение самолёта Су-34, планируется завершить в мае 2023 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное — соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — написал он в Telegram.

Кондратьев отметил, что общая площадь помещений, подлежащих восстановлению в доме в Ейске, составляет около 7 тыс. кв. м.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.