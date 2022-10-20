Узнать больше

Губернатор Краснодарского края: повреждённый дом в Ейске восстановят к маю 2023 года

Короткая ссылка
Основные восстановительные работы в доме в Ейске, где произошло крушение самолёта Су-34, планируется завершить в мае 2023 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края: повреждённый дом в Ейске восстановят к маю 2023 года
  • РИА Новости

«Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное — соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — написал он в Telegram.

Кондратьев отметил, что общая площадь помещений, подлежащих восстановлению в доме в Ейске, составляет около 7 тыс. кв. м.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить