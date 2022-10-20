Губернатор Краснодарского края: повреждённый дом в Ейске восстановят к маю 2023 года
- РИА Новости
«Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное — соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — написал он в Telegram.
Кондратьев отметил, что общая площадь помещений, подлежащих восстановлению в доме в Ейске, составляет около 7 тыс. кв. м.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.