Минпросвещения: учебный модуль по лапте появится в российских школах

Министерство просвещения России сообщило, что учебный модуль по лапте появится в школах страны в рамках уроков физкультуры до конца учебного года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным пресс-службы, учителя предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте.

«Министр поддержал эту инициативу и до конца года появится соответствующий модуль», — заявили в пресс-службе.

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