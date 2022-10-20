Минпросвещения: учебный модуль по лапте появится в российских школах
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
По данным пресс-службы, учителя предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте.
«Министр поддержал эту инициативу и до конца года появится соответствующий модуль», — заявили в пресс-службе.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве сотрудники Госархива России организовали для учащихся предпрофессиональных классов новый образовательный проект «Учебный день в архиве».