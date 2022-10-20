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Минпросвещения: учебный модуль по лапте появится в российских школах

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Министерство просвещения России сообщило, что учебный модуль по лапте появится в школах страны в рамках уроков физкультуры до конца учебного года.
Минпросвещения: учебный модуль по лапте появится в российских школах
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным пресс-службы, учителя предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте.

«Министр поддержал эту инициативу и до конца года появится соответствующий модуль», — заявили в пресс-службе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве сотрудники Госархива России организовали для учащихся предпрофессиональных классов новый образовательный проект «Учебный день в архиве».

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