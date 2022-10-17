Образовательный проект «Учебный день в архиве» организовали для столичных школьников

В Москве сотрудники Госархива России организовали для учащихся предпрофессиональных классов новый образовательный проект «Учебный день в архиве».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, в рамках проводимых мероприятий учащихся обучат анализировать историческую документацию, покажут, как хранить бумажные архивы, познакомят с различными источниками информации.

В пилотном режиме в проекте принимают участие школьники из новых педагогических, кадетских и медиаклассов, после аудиторию планируют расширить.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.