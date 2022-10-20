Эксперт Фатеева рассказала о важности поддержки окружающих при борьбе с лишним весом
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В беседе с НСН она заявила, что знает много историй успеха людей, которые снизили вес и могут удерживать свою новую форму.
«Конечно, они перестраивали режим питания, пили воду, меняли физическую активность. Но что было секретным ингредиентом их успеха — то, что они не справлялись сами, была компания, группа поддержки, сообщество людей. Моя рекомендация — выбирать себе кого-то в группу поддержки», — отметила Фатеева.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.