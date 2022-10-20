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В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе усилят охрану объектов инфраструктуры и образования.
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
  • РИА Новости
  • © Георгий Гонголевич

Об этом он написал в своём Telegram по итогам заседания оперативного штаба.

«Сегодня на организованном в соответствии с указом (президента России. — RT) штабе обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения... Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования», — сообщил он.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что возглавил созданный в регионе оперштаб по обеспечению безопасности.

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