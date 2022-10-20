В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе усилят охрану объектов инфраструктуры и образования.

Об этом он написал в своём Telegram по итогам заседания оперативного штаба.

«Сегодня на организованном в соответствии с указом (президента России. — RT) штабе обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения... Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования», — сообщил он.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что возглавил созданный в регионе оперштаб по обеспечению безопасности.