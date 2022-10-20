В Мурманской области создали оперштаб по обеспечению безопасности
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Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.
«По указу президента России мы создали оперштаб по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области», — написал Чибис.
Он уточнил, что 20 октября прошло первое заседание штаба под его руководством.
В состав оперштаба также вошли представители Северного флота и правоохранительных органов: прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, МЧС и Росгвардии.
Ранее губернатор Чукотки Роман Копин сообщил о создании регионального оперштаба по вопросам безопасности после указа президента России о введении военного положения в ряде регионов страны.