В Мурманской области создали оперштаб по обеспечению безопасности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что возглавил созданный в регионе оперштаб по обеспечению безопасности.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«По указу президента России мы создали оперштаб по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области», — написал Чибис.

Он уточнил, что 20 октября прошло первое заседание штаба под его руководством.

В состав оперштаба также вошли представители Северного флота и правоохранительных органов: прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, МЧС и Росгвардии.

Ранее губернатор Чукотки Роман Копин сообщил о создании регионального оперштаба по вопросам безопасности после указа президента России о введении военного положения в ряде регионов страны.