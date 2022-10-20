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В Мурманской области создали оперштаб по обеспечению безопасности

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что возглавил созданный в регионе оперштаб по обеспечению безопасности.
В Мурманской области создали оперштаб по обеспечению безопасности
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  • © Kremlin Pool

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«По указу президента России мы создали оперштаб по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области», — написал Чибис.

Он уточнил, что 20 октября прошло первое заседание штаба под его руководством.

В состав оперштаба также вошли представители Северного флота и правоохранительных органов: прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, МЧС и Росгвардии.

Ранее губернатор Чукотки Роман Копин сообщил о создании регионального оперштаба по вопросам безопасности после указа президента России о введении военного положения в ряде регионов страны.

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