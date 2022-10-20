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На Чукотке создали оперштаб по вопросам безопасности

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Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил о создании регионального оперштаба по вопросам безопасности после указа президента России о введении военного положения в ряде регионов страны.

«В соответствии с Указом президента в Чукотском АО создан региональный оперативный штаб по вопросам безопасности. Его работу взял под личное руководство», — сообщил Копин в своём Telegram.

Ранее стало известно, что с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство на военными городками.

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