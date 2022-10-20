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Невролог Тардов посоветовал изменить распорядок дня для борьбы с дневной сонливостью

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Руководитель Центра сомнологии ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, невролог и сомнолог Михаил Тардов дал советы по борьбе с дневной сонливостью.
Невролог Тардов посоветовал изменить распорядок дня для борьбы с дневной сонливостью
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

«Начать нужно с оценки времени, которое вы выделяете на сон. Если оно слишком мало, то нужно подумать, как перестроить распорядок дня, чтобы выделить достаточное для качественного отдыха количество времени», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если сонливость в дневное время сохраняется более трёх недель, то стоит обратиться к врачу.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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