Невролог Тардов посоветовал изменить распорядок дня для борьбы с дневной сонливостью

Руководитель Центра сомнологии ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, невролог и сомнолог Михаил Тардов дал советы по борьбе с дневной сонливостью.

«Начать нужно с оценки времени, которое вы выделяете на сон. Если оно слишком мало, то нужно подумать, как перестроить распорядок дня, чтобы выделить достаточное для качественного отдыха количество времени», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если сонливость в дневное время сохраняется более трёх недель, то стоит обратиться к врачу.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.