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Невролог Царёва посоветовала соблюдать режим для более лёгкого пробуждения в осенний период

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Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва посоветовала соблюдать режим для более лёгкого пробуждения в осенний период.
Невролог Царёва посоветовала соблюдать режим для более лёгкого пробуждения в осенний период
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«Если у человека налажены биоритмы, они позволяют просыпаться в привычное для организма время, порой даже до звонка будильника», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, облегчит просыпание и воздействие света белого или голубого спектра, к примеру лампа с холодным светом.

«Кофеин бодрит, но стоит быть осторожным: сильнее бодрит тех, кто употребляет его реже, если же человек на регулярной основе пьёт кофе, он перестаёт оказывать должный эффект, потому что происходит привыкание», — отметила Царёва.

Она также напомнила о пользе физических нагрузок.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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