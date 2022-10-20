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Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено

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В Минтрансе России заявили о временной приостановке судоходства на Керченской паромной переправе из-за ухудшения погодных условий.
Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено
  • AFP
  • © Stringer

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено», — отмечается в заявлении.

В министерстве добавили, что, согласно прогнозу Росгидромета, в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: северо-западный ветер 12—17 м/сек, порывы 22 м/сек, временами дождь, высота волн — 130—150 см.

Ранее сообщалось, что на Керченской переправе увеличили количество работающих паромов.

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