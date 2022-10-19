На Керченской переправе увеличили количество работающих паромов

В Министерстве транспорта России рассказали о работе Керченской паромной переправы. Сообщается, что к действующим паромам присоединится судно «Композитор Эльза Ибрагимова».

Как рассказали в Минтрансе, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено более 15 тыс. пассажиров и почти 6 тыс. единиц автотранспорта.

Четырьмя паромами выполнено 154 круговых рейса.

«Как ожидается, сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро-класса «Композитор Эльза Ибрагимова», способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома», — отмечено в сообщении.

Ранее в Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили о возобновлении паромного сообщения в Керчи после шторма.