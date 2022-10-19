На Керченской переправе увеличили количество работающих паромов
- AFP
Как рассказали в Минтрансе, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено более 15 тыс. пассажиров и почти 6 тыс. единиц автотранспорта.
Четырьмя паромами выполнено 154 круговых рейса.
«Как ожидается, сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро-класса «Композитор Эльза Ибрагимова», способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома», — отмечено в сообщении.
Ранее в Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили о возобновлении паромного сообщения в Керчи после шторма.