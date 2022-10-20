Глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится.

«В случае прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции возможность подачи воды в Крым прекратится... Если будет прорвана гидроэлектростанция, то намного лет вперёд, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, ну и Крым», — цитирует его ТАСС.

Ранее Леонтьев сообщал, что ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.