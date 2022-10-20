Флеболог Авакян посоветовал укреплять мышцы и связки ног

Хирург-флеболог Армен Авакян посоветовал постоянно работать над укреплением мышц и связок ног.

«Мышцы и связки нужно постоянно укреплять, иначе обычная ходьба или бег сверх привычной нормы обернётся усталостью. Но, к счастью, тяжесть, боль в ногах, вызванные физической активностью, в основном быстро проходят, достаточно лишь немного отдохнуть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ноги могут «гудеть» по вечерам и у офисных сотрудников, поскольку из-за неподвижного положения отток крови по венам нижних конечностей замедляется.

«Чтобы избавиться от болей в ногах, нужно быть физически активным и тренировать мышцы ног. Здесь помогут и прогулки, и неспешный бег, и простые упражнения. Только важно помнить, что любые тренировки должны быть умеренными», — отметил врач.

Он добавил, что если боли в ногах возникают регулярно, то нужно обратиться к специалисту.

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