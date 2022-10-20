Мишустин посетил выставку, открывшуюся в рамках форума «Сделано в России»

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил выставку, открывшуюся в рамках международного форума «Сделано в России».

На экспозиции представлены образцы высокотехнологичной экспортной продукции из различных регионов страны.

На одном из стендов выставлена электрическая коляска — вездеход. На другом стенде Мишустину рассказали о работе лаборатории биотехнических исследований.

«Можно много говорить о том, какие уникальные разработки есть у российских компаний. Но лучше увидеть их своими глазами и убедиться самим, что нам есть чем гордиться. Поэтому я приглашаю всех на выставку, которая пройдёт 20—22 октября на Международном экспортном форуме «Сделано в России», — заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Выставочное пространство разделено по технологическим кластерам. Среди них — «Промышленность», Healthtech, «Транспорт и мобильность», «ESG / Устойчивое развитие», «Умная городская инфраструктура», Edtech и «Креативные индустрии».