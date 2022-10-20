Вице-премьер Чернышенко объяснил решение упразднить Ростуризм
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли», — сказал Чернышенко.
Он поблагодарил главу ведомства Зарину Догузову за вклад в развитие индустрии туризма.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.