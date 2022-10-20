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Вице-премьер Чернышенко объяснил решение упразднить Ростуризм

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли.
Вице-премьер Чернышенко объяснил решение упразднить Ростуризм
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksander Rubtsov

Об этом сообщает РИА Новости.

«В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли», — сказал Чернышенко.

Он поблагодарил главу ведомства Зарину Догузову за вклад в развитие индустрии туризма. 

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Ростуризма.

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