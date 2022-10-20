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Глава Минцифры Шадаев заявил о вынужденной приостановке подключения школ к Wi-Fi

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Минцифры России вынужденно приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, заявил глава министерства Максут Шадаев.
Глава Минцифры Шадаев заявил о вынужденной приостановке подключения школ к Wi-Fi
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images

Как пишут РИА Новости, об этом он сказал во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике. 

По его словам, сейчас уже 9 тыс. школ полноценно подключены к Wi-Fi.

«Мы договорились с (министром просвещения. — RT) Кравцовым, что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернёмся к рассмотрению этого вопроса», — заявил Шадаев.

В октябре 2021 года глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что все социально значимые объекты к 2022 году получат доступ к интернету.

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