Глава Минцифры Шадаев заявил о вынужденной приостановке подключения школ к Wi-Fi

Минцифры России вынужденно приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, заявил глава министерства Максут Шадаев.

Как пишут РИА Новости, об этом он сказал во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.

По его словам, сейчас уже 9 тыс. школ полноценно подключены к Wi-Fi.

«Мы договорились с (министром просвещения. — RT) Кравцовым, что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернёмся к рассмотрению этого вопроса», — заявил Шадаев.

В октябре 2021 года глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что все социально значимые объекты к 2022 году получат доступ к интернету.