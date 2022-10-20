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Суд в Томске приговорил учёного Луканина к 7,5 года колонии по делу о госизмене

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Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.
Суд в Томске приговорил учёного Луканина к 7,5 года колонии по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Луканин признан виновным... ему назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказал сотрудник пресс-службы.

Луканина задержали осенью 2020 года.

Информированный источник сообщал Интерфаксу, что его «подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья».

В августе сообщалось, что директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене.

В сентябре 2021 года появилась информация, что российскому учёному Валерию Голубкину в рамках дела о государственной измене вменяется передача отчётов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.

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