Учёному Голубкину вменили госизмену из-за передачи отчётов о гиперзвуке

Короткая ссылка
Российскому учёному Валерию Голубкину в рамках дела о государственной измене вменяется передача отчётов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.
Учёному Голубкину вменили госизмену из-за передачи отчётов о гиперзвуке
  • ©МФТИ

«По версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчёты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчётов, а лишь помогал оформлять их», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, защита считает, что вины Голубкина нет, поскольку он выполнял распоряжение своего непосредственного руководителя. 

В апреле стало известно, что в Москве по подозрению в госизмене арестовали сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Голубкина.

При этом в Московском физико-техническом институте, где он преподавал, подчеркнули, что профессор не имел доступа к сведениям, составляющим гостайну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить