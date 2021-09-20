Учёному Голубкину вменили госизмену из-за передачи отчётов о гиперзвуке

Российскому учёному Валерию Голубкину в рамках дела о государственной измене вменяется передача отчётов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

«По версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчёты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчётов, а лишь помогал оформлять их», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, защита считает, что вины Голубкина нет, поскольку он выполнял распоряжение своего непосредственного руководителя.

В апреле стало известно, что в Москве по подозрению в госизмене арестовали сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Голубкина.

При этом в Московском физико-техническом институте, где он преподавал, подчеркнули, что профессор не имел доступа к сведениям, составляющим гостайну.