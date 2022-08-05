ТАСС: директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене
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«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком», — сообщил ТАСС научный руководитель института Василий Фомин.
По его словам, Шиплюку вменяют то же, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, а именно — госизмену.
В середине июля Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене.
По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В сентябре 2021 года российскому учёному Валерию Голубкину в рамках дела о государственной измене вменили передачу отчётов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.