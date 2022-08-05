ТАСС: директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком», — сообщил ТАСС научный руководитель института Василий Фомин.

По его словам, Шиплюку вменяют то же, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, а именно — госизмену.

В середине июля Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене.

По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В сентябре 2021 года российскому учёному Валерию Голубкину в рамках дела о государственной измене вменили передачу отчётов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.