В Минпромторге сообщили о наличии контактов с компанией Volvo относительно бизнеса в России
- Gettyimages.ru
- © Newscast
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Тем не менее о принятии конкретных решений говорить рано, добавили в Минпромторге.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в регионе.
В Калужской области находятся заводы «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус» и Volvo.
В мае глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее анонсировал обсуждение с Nissan работы компании в России на фоне заявления о приостановке производства.