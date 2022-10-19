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В Минпромторге сообщили о наличии контактов с компанией Volvo относительно бизнеса в России

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Минпромторг России находится в постоянном контакте с компанией Volvo Group касательно бизнеса автопроизводителя в России.
В Минпромторге сообщили о наличии контактов с компанией Volvo относительно бизнеса в России
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тем не менее о принятии конкретных решений говорить рано, добавили в Минпромторге.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в регионе.

В Калужской области находятся заводы «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус» и Volvo.

В мае глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее анонсировал обсуждение с Nissan работы компании в России на фоне заявления о приостановке производства.

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