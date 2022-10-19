Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости ускорить ремонт железнодорожной части Крымского моста.

Отмечается, что вице-премьер провёл заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту.

«Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график», — написал Хуснуллин в Telegram.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.