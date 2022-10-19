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В Приморье прививку от гриппа сделали более 400 тысяч человек

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В Приморском крае прививку от гриппа сделали более 400 тыс. человек.
В Приморье прививку от гриппа сделали более 400 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидпорога среди совокупного населения на 26,2%. Показатели обусловлены циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Тем временем, в Оренбургской области с 10 по 16 октября продолжается снижение заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, передаёт RIA56.

«По состоянию на 17 октября, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 512 тыс. человек, в том числе 182 тыс. детей, — отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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