В Приморье прививку от гриппа сделали более 400 тысяч человек
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидпорога среди совокупного населения на 26,2%. Показатели обусловлены циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
Тем временем, в Оренбургской области с 10 по 16 октября продолжается снижение заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, передаёт RIA56.
«По состоянию на 17 октября, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 512 тыс. человек, в том числе 182 тыс. детей, — отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.