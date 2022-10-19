В Приморье прививку от гриппа сделали более 400 тысяч человек

В Приморском крае прививку от гриппа сделали более 400 тыс. человек.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидпорога среди совокупного населения на 26,2%. Показатели обусловлены циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Тем временем, в Оренбургской области с 10 по 16 октября продолжается снижение заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, передаёт RIA56.

«По состоянию на 17 октября, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 512 тыс. человек, в том числе 182 тыс. детей, — отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.