В Ростуризме сообщили о продолжении работы туринфраструктуры Крыма и Кубани в обычном режиме
- globallookpress.com
- © Nikolay Gyngazov
Об этом Догузова написала в Telegram.
Она также подчеркнула, что ограничения на туризм в данных регионах не вводились.
19 октября Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ограничений на въезд и выезд на территории полуострова не вводится.