В Ростуризме сообщили о продолжении работы туринфраструктуры Крыма и Кубани в обычном режиме

Глава Ростуризма Зарина Догузова после указа российского лидера Владимира Путина о введении среднего уровня реагирования в ряде регионов России сообщила, что вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края продолжит работу в обычном режиме.

Об этом Догузова написала в Telegram.

Она также подчеркнула, что ограничения на туризм в данных регионах не вводились.

19 октября Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ограничений на въезд и выезд на территории полуострова не вводится.