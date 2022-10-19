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Власти Крыма заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд на полуострове

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Советник главы Крыма Олег Крючков после указа российского лидера Владимира Путина о введении среднего уровня реагирования заявил, что ограничений на въезд и выезд на территории полуострова не вводится.
Власти Крыма заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд на полуострове
  • РИА Новости

«Ограничений въезда и выезда в Крыму нет», — написал Крючков в Telegram-канале.

По его словам, решения о вводе ограничений будут приниматься специально сформированными штабами.

19 октября Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Кроме того, военное положение вводится с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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