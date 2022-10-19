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В Оренбургской области подтвердили 61 случай COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 61 случай COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 61 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 239 212. Вылечились 234 127 жителей, в том числе 63 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области показатель заболеваемости ОРВИ выше эпидпорога на 11%, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За неделю зарегистрированы 18,6 тыс. пациентов.

На 10 тыс. населения региона приходится 44 заболевших.

Прививку от гриппа сделали более 967 тыс. жителей области.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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