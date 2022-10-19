Аксёнов заявил об отсутствии планов вводить комендантский час в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии планов вводить комендантский час в регионе.

«Президент ввёл в Республике Крым... средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — написал Аксёнов в своём Telegram.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил, что на данный момент новых ограничений на территории региона не вводится.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в ряде российских регионов.