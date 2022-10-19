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Специалист Шмакотина заявила о росте интереса российских корпораций к отечественному софту

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Исполнительный директор «Битрикс24» Юлия Шмакотина заявила о росте интереса российских корпораций к отечественному софту.
Специалист Шмакотина заявила о росте интереса российских корпораций к отечественному софту
  • Gettyimages.ru
  • © Flashpop

«За последние четыре-пять лет у крупного бизнеса появились свои требования к ПО, которое он собирается использовать. Исследование, которое мы проводим уже второй год подряд, показывает чёткий тренд — корпорации активно «пересаживаются» на enterprise-версии продуктов российских IT-компаний», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это относится к широкому спектру программного обеспечения, в том числе к средствам коммуникации.

«Также выросла и готовность организаций к цифровому переходу. Это видно по нашему исследованию, заявлениям самих игроков, инсайдам из кулуарных переговоров», — добавила Шмакотина.

Ранее Минпромторг прокомментировал информацию о возможном возвращении Cisco в Россию.

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