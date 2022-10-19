Минпромторг прокомментировал информацию о возможном возвращении Cisco в Россию

Заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак прокомментировал информацию о возможном возвращении иностранного производителя оборудования и программного обеспечения Cisco на российский рынок.

Как он отметил, выступая на форуме «Цифротех», нельзя допустить лёгкого возвращения Cisco в нишу, которую компания освободила в России.

«Возврата назад не будет... Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование, и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники с рынка связи заявила, что Cisco может возобновить поставки в Россию. Предполагается, что речь идёт не о полном возвращении компании в Россию, а о ввозе продукции через посредника.

В июне сообщалось, что Cisco постепенно выйдет с рынков России и Белоруссии.