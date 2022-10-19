Предприниматель Максвелл рассказала, что общение с коллегами поможет избежать выгорания
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Необходимо делать короткие перезагрузки в течение рабочего дня, посоветовала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
«Послушайте музыку, прогуляйтесь, посмотрите видео или попробуйте трансцендентальную медитацию, а потом снова возвращайтесь к задачам. Несколько таких коротких перезагрузок в рабочем дне сделают вас более продуктивными и вернут заряд энергии», — уточнила она.
Максвелл также отметила важность общения с коллегами вне работы. По её мнению, это позволит обзавестись поддержкой, необходимой в трудных ситуациях.
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