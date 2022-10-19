Узнать больше

Предприниматель Максвелл рассказала, что общение с коллегами поможет избежать выгорания

Короткая ссылка
Ментор, предприниматель Инесса Максвелл дала советы, как избежать профессионального выгорания в периоды, сопряжённые со стрессом и тревожностью.
Предприниматель Максвелл рассказала, что общение с коллегами поможет избежать выгорания
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Необходимо делать короткие перезагрузки в течение рабочего дня, посоветовала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Послушайте музыку, прогуляйтесь, посмотрите видео или попробуйте трансцендентальную медитацию, а потом снова возвращайтесь к задачам. Несколько таких коротких перезагрузок в рабочем дне сделают вас более продуктивными и вернут заряд энергии», — уточнила она.

Максвелл также отметила важность общения с коллегами вне работы. По её мнению, это позволит обзавестись поддержкой, необходимой в трудных ситуациях.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить