Предприниматель Максвелл рассказала, что общение с коллегами поможет избежать выгорания

Ментор, предприниматель Инесса Максвелл дала советы, как избежать профессионального выгорания в периоды, сопряжённые со стрессом и тревожностью.

Необходимо делать короткие перезагрузки в течение рабочего дня, посоветовала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Послушайте музыку, прогуляйтесь, посмотрите видео или попробуйте трансцендентальную медитацию, а потом снова возвращайтесь к задачам. Несколько таких коротких перезагрузок в рабочем дне сделают вас более продуктивными и вернут заряд энергии», — уточнила она.

Максвелл также отметила важность общения с коллегами вне работы. По её мнению, это позволит обзавестись поддержкой, необходимой в трудных ситуациях.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.