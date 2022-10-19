Офтальмолог Шилова посоветовала проверять зрение не реже одного раза в год

Врач-офтальмолог высшей категории, микрохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова посоветовала проверять зрение не реже одного раза в год.

«Каждому взрослому человеку начиная с 18 лет даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра», — цитирует врача сайт kp.ru.

По её словам, среди рекомендуемых исследований — проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления и осмотр в микроскоп внутриглазных структур.

Как отметила Шилова, при близорукости обследования обязательны.

Ранее врач-офтальмолог онлайн-сервиса Budu Валентина Меркулова в беседе с газетой «Известия» рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения.