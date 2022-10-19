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Психолог Бурьевая рассказала, как научить детей делать домашние задания самостоятельно

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Детский психолог Елена Бурьевая рассказала, как научить детей делать домашние задания самостоятельно.
Психолог Бурьевая рассказала, как научить детей делать домашние задания самостоятельно
  • Gettyimages.ru
  • © SDI Productions

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала разделить процесс на три этапа. Первый — помочь ребёнку освоить навык планирования распорядка дня.

«Нужно акцентировать внимание ребёнка на том, что, если задание есть, его необходимо вписать в график», — уточнила эксперт.

На втором этапе задача родителей — научить детей последовательности выполнения заданий, на третьем — проверить их. 

«Также можно посмотреть, насколько аккуратно он их выполнил. Если небрежно, то попросить его переписать. Или же предупредить, что учитель может снизить балл «за грязь», — заключила Бурьевая.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.

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