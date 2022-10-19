Узнать больше
Путин подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Трихолог Пащенко посоветовала использовать фен в редких случаях

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, трихолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко рассказала, как правильно сушить волосы феном, чтобы не испортить их.
Трихолог Пащенко посоветовала использовать фен в редких случаях
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

При воздействии потоков горячего воздуха основное влияние, как правило, приходится на наружную оболочку волоса.

Во время нагревания кутикулы происходит разрушение поверхностных клеток, появляются трещины, внутри формируются микроотверстия, которые со временем заполняются воздухом — из-за этого волосы становятся пористыми и ломкими, объяснила специалист «Газете.Ru».

Так, Пащенко посоветовала тем, кто не может обойтись без фена, пользоваться им редко, не устанавливая при этом максимальную температуру.

Ранее трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова в беседе с URA.RU рассказала, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить