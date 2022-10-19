Трихолог Пащенко посоветовала использовать фен в редких случаях

Врач-дерматолог, трихолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко рассказала, как правильно сушить волосы феном, чтобы не испортить их.

При воздействии потоков горячего воздуха основное влияние, как правило, приходится на наружную оболочку волоса.

Во время нагревания кутикулы происходит разрушение поверхностных клеток, появляются трещины, внутри формируются микроотверстия, которые со временем заполняются воздухом — из-за этого волосы становятся пористыми и ломкими, объяснила специалист «Газете.Ru».

Так, Пащенко посоветовала тем, кто не может обойтись без фена, пользоваться им редко, не устанавливая при этом максимальную температуру.

Ранее трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова в беседе с URA.RU рассказала, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос.