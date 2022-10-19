Сальдо: структуры администрации Херсонской области переезжают на левобережье

Министерства и подразделения администрации Херсонской области перевозятся на левый берег Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Уже сегодня все властные структуры военно-гражданской администрации, все министерства тоже переезжают на левобережье, и управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины», — сказал он в эфире «России 24».

Ранее Сальдо заявил, что на семь дней закрывается въезд гражданских лиц в регион.

Как сообщалось, власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра около 50—60 тыс. человек.