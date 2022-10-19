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СК: на восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка нужно более 222,5 млрд рублей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на восстановление Мариуполя в ДНР, Рубежного и Северодонецка в ЛНР необходимо свыше 222,5 млрд руб.
СК: на восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка нужно более 222,5 млрд рублей
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости он сообщил, что восстановительная стоимость исследованных объектов в Мариуполе составляет свыше 176 млрд руб., в Рубежном — почти 17 млрд руб., в то время как в Северодонецке — не менее 29,5 млрд руб.

Бастрыкин уточнил, что значительную помощь в изучении последствий в Донбассе от обстрелов ВСУ оказывают криминалистические подразделения и эксперты Следственного комитета.

В начале октября глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено более 2 тыс. объектов после военных действий.

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