Следовавший из Москвы в Узбекистан самолёт сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
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Об этом пишет sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.
В Telegram-канале аэропорта Узбекистана также уточняется, что по расписанию самолёт должен был приземлиться в международном аэропорту Ургенча в 07:35 по местному времени.
Из-за возникшей ситуации рейс задерживается на несколько часов.
В сентябре самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в Екатеринбург из Сочи, был вынужден возвратиться в аэропорт из-за неисправностей в системе уборки шасси.