Следовавший из Москвы в Узбекистан самолёт сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт SSJ-100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Москвы в Ургенч, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Об этом пишет sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.

В Telegram-канале аэропорта Узбекистана также уточняется, что по расписанию самолёт должен был приземлиться в международном аэропорту Ургенча в 07:35 по местному времени.

Из-за возникшей ситуации рейс задерживается на несколько часов.

В сентябре самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в Екатеринбург из Сочи, был вынужден возвратиться в аэропорт из-за неисправностей в системе уборки шасси.