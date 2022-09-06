Самолёт рейса Екатеринбург — Сочи вернулся в аэропорт из-за неисправности
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«На этапе взлёта обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиаперевозчика.
Для пассажиров подготовили резервный борт.
Ранее сообщалось о падении одномоторного самолёта на парковку у большой мечети Шейха Заида в столице ОАЭ Абу-Даби, один человек получил лёгкие травмы.
По факту происшествия ведётся расследование.