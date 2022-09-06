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Самолёт рейса Екатеринбург — Сочи вернулся в аэропорт из-за неисправности

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Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в Екатеринбург из Сочи, вернулся в аэропорт из-за неисправностей в системе уборки шасси.
Самолёт рейса Екатеринбург — Сочи вернулся в аэропорт из-за неисправности
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Kurek / EyeEm

«На этапе взлёта обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Для пассажиров подготовили резервный борт.

Ранее сообщалось о падении одномоторного самолёта на парковку у большой мечети Шейха Заида в столице ОАЭ Абу-Даби, один человек получил лёгкие травмы.

По факту происшествия ведётся расследование.

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