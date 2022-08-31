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Один человек пострадал при падении легкомоторного самолёта у главной мечети в Абу-Даби

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Одномоторный самолёт упал на парковку у большой мечети Шейха Заида в столице ОАЭ Абу-Даби, один человек получил лёгкие травмы.
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолёта у главной мечети в Абу-Даби
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ.

«Первоначальное расследование показало, что одномоторный лёгкий самолёт Cessna Caravan потерпел катастрофу из-за технической неисправности, когда направлялся на посадку в частном аэропорту Аль-Батин в пригороде Абу-Даби. Он разбился в месте, где не было людей», — указали в ведомстве.

По факту происшествия ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения исторического самолёта на авиашоу в Чехии.

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