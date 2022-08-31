Один человек пострадал при падении легкомоторного самолёта у главной мечети в Абу-Даби
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ.
«Первоначальное расследование показало, что одномоторный лёгкий самолёт Cessna Caravan потерпел катастрофу из-за технической неисправности, когда направлялся на посадку в частном аэропорту Аль-Батин в пригороде Абу-Даби. Он разбился в месте, где не было людей», — указали в ведомстве.
По факту происшествия ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения исторического самолёта на авиашоу в Чехии.