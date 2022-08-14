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Пилот погиб в результате падения исторического самолёта на авиашоу в Чехии

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Исторический самолёт упал на дом, находящийся недалеко от аэродрома, во время международного авиашоу в городе Хеб в Чехии. В результате ЧП погиб пилот.
Пилот погиб в результате падения исторического самолёта на авиашоу в Чехии
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Mirica / EyeEm

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя службы скорой помощи Радека Геса.

«В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолёта Hawker Hurricane Mk. IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался», — рассказал Гес.

Также в результате инцидента ранение получил один из зрителей. Ему оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что разбившийся самолёт был последним экземпляром данной модели.

В июле сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке Греции потерпел крушение самолёт семейства «Ан».

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