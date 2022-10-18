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Глава РЭО заявил, что россияне выбрасывают с мусором более 500 кг золота в год

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Россияне выбрасывают в год 955 тыс. т сломанной бытовой электрической техники, в составе которой находится более 500 кг золота. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, в стране ежегодно образуется около 1,5 млн т отходов электронного и электрического оборудования, примерно две трети из которых составляет повреждённая бытовая техника.

«В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 г на тонну», — говорится в заявлении Буцаева.

Он делает вывод, что в России в год выбрасывают порядка 955 тыс. т бытовой техники, в составе которой может находиться более 500 кг золота.

Ранее стало известно, что в Подмосковье отправили на переработку 8 млн т отходов за три года.

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