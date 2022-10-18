Глава РЭО заявил, что россияне выбрасывают с мусором более 500 кг золота в год
По его словам, в стране ежегодно образуется около 1,5 млн т отходов электронного и электрического оборудования, примерно две трети из которых составляет повреждённая бытовая техника.
«В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 г на тонну», — говорится в заявлении Буцаева.
Он делает вывод, что в России в год выбрасывают порядка 955 тыс. т бытовой техники, в составе которой может находиться более 500 кг золота.
Ранее стало известно, что в Подмосковье отправили на переработку 8 млн т отходов за три года.