Узнать больше

В Подмосковье отправили на переработку 8 млн тонн отходов за три года

Короткая ссылка
В Московской области отправили на переработку 8 млн т отходов за три года.
В Подмосковье отправили на переработку 8 млн тонн отходов за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

«В Московской области в 2019 году никто не верил, что наши люди будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. 8 млн т отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение, а это свыше 112 тыс. стандартных ж/д полувагонов», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, закрыты все 39 полигонов старого образца.

Кроме того, за три года в регионе обустроено 67,9 тыс. контейнерных площадок.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить