В Подмосковье отправили на переработку 8 млн тонн отходов за три года

В Московской области отправили на переработку 8 млн т отходов за три года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

«В Московской области в 2019 году никто не верил, что наши люди будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. 8 млн т отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение, а это свыше 112 тыс. стандартных ж/д полувагонов», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, закрыты все 39 полигонов старого образца.

Кроме того, за три года в регионе обустроено 67,9 тыс. контейнерных площадок.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».