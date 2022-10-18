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Остеопат Леоненко рассказал о возможных признаках проблем с позвоночником у детей

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Врач-остеопат Андрей Леоненко рассказал о возможных признаках проблем с позвоночником у детей.
Остеопат Леоненко рассказал о возможных признаках проблем с позвоночником у детей
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В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что это могут быть регулярные боли, особенно если на первый взгляд объективных объяснений для них нет.

По словам эксперта, ещё одна возможная причина — нарушение дыхания, поскольку это может негативно отразиться на состоянии шейных позвонков и мышц.

Среди других причин — варусно-вальгусные деформации ног и плоскостопие.

Ранее медицинский психолог Любовь Крушинских в беседе с «Известиями» предупредила, что сдерживание детьми эмоций может быть чревато аутоагрессией. Это, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем.

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