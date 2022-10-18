Песков назвал плановым заседание Совбеза России у Путина
- kremlin.ru
«Такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы», — цитирует его ТАСС.
Ранее информацию о планах провести совещание сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Позже стало известно, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании совета 19 октября с докладом.
На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.