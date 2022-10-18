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Песков назвал плановым заседание Совбеза России у Путина

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Заседание Совбеза России с участием президента Владимира Путина готовилось заранее, оно является плановым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал плановым заседание Совбеза России у Путина
  • kremlin.ru

«Такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы», — цитирует его ТАСС.

Ранее информацию о планах провести совещание сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Позже стало известно, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании совета 19 октября с докладом.

На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.

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