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Путин на следующей неделе проведёт совещания с членами Совбеза и кабмина

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещания с членами Совета безопасности России и с членами кабмина.
Путин на следующей неделе проведёт совещания с членами Совбеза и кабмина
  • РИА Новости

Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ждём совещания с членами Совета безопасности России, а также с членами правительства», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в ближайшее время подготовить инициативы по поддержке мобилизованных.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.

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