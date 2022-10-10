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Мишустин поручил подготовить инициативы по поддержке мобилизованных в ближайшее время

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Инициативы по поддержке мобилизованных необходимо подготовить в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самое кратчайшее время», — приводит РИА Новости слова Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.

До этого Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

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