Мишустин поручил подготовить инициативы по поддержке мобилизованных в ближайшее время

Инициативы по поддержке мобилизованных необходимо подготовить в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самое кратчайшее время», — приводит РИА Новости слова Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.

До этого Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.