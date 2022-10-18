Депутат Лантратова: поддержка материнства является чрезвычайно важным направлением
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«Поддержка материнства является чрезвычайно важным, можно сказать приоритетным для государственной политики направлением, где любые недоработки могут негативно сказаться на выполнении задач, которые перед нами ставит президент», — подчеркнула депутат.
По её словам, поддержка государства в этом вопросе должна быть «ощутимой и реальной».
Как добавила Лантратова, сейчас далеко не каждая женщина может даже претендовать на пособие, а некоторые сталкиваются с проблемами при его оформлении.
Поэтому и необходим пересмотр подхода в назначении пособия беременным, объяснила собеседница RT.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на выплаты беременным женщинам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что данное решение принято с целью поддержки беременных женщин.
Кроме того, оно выравнивает пособия, которые раньше часть граждан «практически не получала», добавил он.