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Депутат Лантратова: поддержка материнства является чрезвычайно важным направлением

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила в беседе с RT необходимость законопроекта об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребёнка до достижения им возраста 17 лет с 1 января 2023 года.
Депутат Лантратова: поддержка материнства является чрезвычайно важным направлением
  • Gettyimages.ru
  • © bojanstory

«Поддержка материнства является чрезвычайно важным, можно сказать приоритетным для государственной политики направлением, где любые недоработки могут негативно сказаться на выполнении задач, которые перед нами ставит президент», — подчеркнула депутат.

По её словам, поддержка государства в этом вопросе должна быть «ощутимой и реальной».

Как добавила Лантратова, сейчас далеко не каждая женщина может даже претендовать на пособие, а некоторые сталкиваются с проблемами при его оформлении. 

Поэтому и необходим пересмотр подхода в назначении пособия беременным, объяснила собеседница RT.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на выплаты беременным женщинам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что данное решение принято с целью поддержки беременных женщин.

Кроме того, оно выравнивает пособия, которые раньше часть граждан «практически не получала», добавил он.

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