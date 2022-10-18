Узнать больше

ГД приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на выплаты беременным женщинам

Короткая ссылка
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребёнка до достижения им возраста 17 лет с 1 января 2023 года.
ГД приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на выплаты беременным женщинам
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как говорится на сайте Госдумы, законопроект предусматривает предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Уточняется, что величина пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что данное решение принято с целью поддержки беременных женщин.

Кроме того, оно выравнивает пособия, которые раньше часть граждан «практически не получала», добавил он.

22 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении ввести с 1 января универсальное пособие для семей с низкими доходами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить