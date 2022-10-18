ГД приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на выплаты беременным женщинам
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Как говорится на сайте Госдумы, законопроект предусматривает предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Уточняется, что величина пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что данное решение принято с целью поддержки беременных женщин.
Кроме того, оно выравнивает пособия, которые раньше часть граждан «практически не получала», добавил он.
22 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении ввести с 1 января универсальное пособие для семей с низкими доходами.