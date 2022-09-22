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Мишустин: с 1 января предложено ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет», — сказал Мишустин в ходе совещания правительства.

Универсальное пособие будет включать выплаты на детей от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати.

Кроме того, оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.

Ранее, как сообщал телеканал «360», вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина заявила, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

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