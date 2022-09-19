В Подмосковье более 57 тысяч семей стали получателями пособий на детей 3—7 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сейчас получить такое пособие стало проще, а размер его увеличен и составляет от 7,8 до 15,7 тыс. рублей», — сказала Каклюгина.
Как отметили в пресс-службе регионального Министерства социального развития, при назначении пособия проверяется доход семьи и имущество, но с этого года не учитываются транспортные средства под арестом, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее в Подмосковье рассказали о мерах социальной поддержки в 2022 году.