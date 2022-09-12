В Подмосковье рассказали о мерах социальной поддержки в 2022 году

На меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Особое внимание мы уделяем тому, чтобы госуслуги были удобными, а их получение не вызывало сложностей и проблем. Сейчас многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или одним заявлением», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Как отметили в Минсоцразвития, в этом году в регионе ввели дополнительные меры поддержки, в том числе индексацию выплат семьям с детьми с низкими доходами.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей.